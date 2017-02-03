Александр Васильев: "Жаль, что не удалось подарить Якушеву победу"

Нападающий "Спартака" Александр Васильев разочарован поражением от "Сочи" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ в день чествования Александра Якушева. По словам форварда, красно-белые хотели одержать победу в этот день.

- Опять не получилось выиграть, - начал Васильев. - Мы пропустили гол в большинстве, в том моменте плохо сыграла наша спецбригада. А дальше не получалось забить, хотя моменты были.

- Сильно выбил из колеи гол, пропущенный в большинстве?

- Да нет. Мы пошли играть дальше, выровняли ситуацию, сравняли счет. Второй гол получился ненужным. Нам нельзя было пропускать.

- Сегодня чествовали Якушева. Вы видели какие-то его игры за "Спартак", может, фрагменты матчей?

- Конечно. Я думаю, все смотрели суперсерию. Мы знаем, как он выступал. Гордость берет за него. Мы знали, что перед игрой его будут чествовать, обсуждали с командой, что сегодня будет особенный матчи для нас, и хотели подарить ему победу. К сожалению, не получилось это сделать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)