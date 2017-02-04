Александр Васильев: "Удивляет, что люди до сих пор ходят на матчи "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Васильев поблагодарил болельщиков, продолжающих поддерживать команду, несмотря на серию неудач. Красно-белые накануне уступили "Сочи" (1:3) и идут предпоследними на "Западе".

– Пропустили в большинстве, что недопустимо, – цитирует официальный сайт КХЛ Васильева. – После того как сравняли, пропустили в меньшинстве, а потом пытались спасти матч, но получили третий гол в пустые. Могли отыграться, но не получилось.

– Как "Спартак" справляется с непростой ситуацией, в которой команда сейчас находится?

– Справляемся. Жить надо, надо работать в первую очередь для болельщиков, которых приходит почти полный стадион, спасибо им огромное! Мы стараемся вылезти из этой ямы, но пока получается не очень успешно.

– Полные трибуны вас удивляют?

– Если честно, удивляет, что люди до сих пор ходят на наши матчи, болеют, поддерживают. Это очень приятно. Но пока, к сожалению, у нас не получается им отплатить.

– Как считаете, что именно не получается у "Спартака"?

– Это, наверное, вопрос к тренерам, лучше у них спросить. Не получается выигрывать, провалили весь январь, еще в конце декабря был совсем другой настрой.