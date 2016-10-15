Александр Васильев: "Спартак" сильно устал от серии без побед"

Нападающий "Спартака" Александр Васильев после победы над "Сибирью" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что красно-белые хорошо играли как команда и работали на пределе. Московский коллектив победил впервые за 7 матчей.

– Мы все очень сильно устали от серии без побед, но у нас не шло, – отметил Васильев. – И сегодня вы видели, что мы имели много моментов, но не могли забить. Руки уже деревянные. Для того чтобы почувствовать уверенность, надо выигрывать. Наконец-то это удалось. Мы рады.

– Содержанием игры довольны?

– Мы хорошо действовали как команда. Каждую смену бились, работали на пределе. Это то, что нам нужно. Если будем так же играть, то станем двигаться вверх. Очень этого хотим. Хотелось бы отдельно поблагодарить болельщиков. У нас была такая неудачная серия, но приходит полный стадион. Это очень приятно. Мы играем для них и будем делать все, чтобы выигрывать чаще.

– Для Никиты Беспалова этот матч был особенным, учитывая, что он играл против своей бывшей команды?

– Он нам очень помог. Сами видели серию буллитов. Конечно, каждого хоккеиста мотивирует приезд бывшей команды. Хочется сыграть хорошо. Никита молодец.

– Вас признали лучшим игроком матча. Чувствуете, что игра вам удалась?

– Не хочется переходить на личности. У нас команда – 22 человека и даже у запасных ребят своя функция: они помогают на скамейке. Каждый внес свой вклад в копилочку: и массажисты, и тренеры. Кого-то надо было признать лучшим, и выбор пал на меня.

– Послематчевые буллиты – импровизация или у вас есть какие-то свои заготовки?

– У каждого хоккеиста есть два-три буллита, которые он обычно исполняет. Сегодня я решил, что выполню его именно так. Хорошо, что получилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)