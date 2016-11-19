Александр Васильев: "Поддержать "Спартак" пришел целый стадион, а мы опозорились..."

Нападающий "Спартака" Александр Васильев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от магнитогорского "Металлурга" (1:5) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что красно-белым не хватает мастерства. По словам форварда, в этой встречи гости лучше использовали свои голевые моменты.

– Наверное, сегодня вам хотелось не такого исхода матча?

– Однозначно не такого. Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками – сегодня поддержать нас пришел целый стадион. ("Спартак" установил рекорд посещаемости. – Прим. "СЭ") Мы опозорились… Но спасибо им, что приходят, болеют за нас. Мы выкладываемся, как можем, но у нас не хватает мастерства.

– Первый период был достаточно оптимистичным, что случилось со "Спартаком" потом?

– Мы не можем забить, Сережа Мозякин показал, как надо это делать. Причина в нас, ни в ком другом, кроме нас.

– "Спартак" проиграл четвертый матч подряд. Можно сказать, что команда находится в психологической яме?

– Мы готовимся к каждой игре, хотим выиграть каждую игру – никто не повесил голову, все бьются, делаем это, как умеем. К сожалению, сегодня исход матча получился именно таким.

– Мысль о том, что "Спартаку" нужно попасть в плей-офф, давит на команду? Это стремление мешает или все-таки наоборот?

– Нет, не давит. Команда живет этой мыслью, попасть в плей-офф – задача, которую мы должны выполнить. Пока мы не будем выигрывать, надеяться не на что.

– И все-таки основная причина поражения сегодня не Мозякин же?

– Соперник лучше использует голевые моменты. У нас, считаю, их тоже было достаточно, но воспользоваться ими, в отличие от "Металлурга", мы не смогли.