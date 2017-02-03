Александр Трушков: "Я мало играю в этом сезоне, но что-то могу занести себе в актив"

Вратарь "Спартака" Александр Трушков после поражения от "Сочи" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал об атмосфере во время матча, а также признался, что нужно наслаждаться моментом и понять, что такое КХЛ. В текущем сезоне 20-летний голкипер провел 4 матчах в "регулярке" и одержал одну победу. В турнирной таблице Западной конференции "Сочи" идет на девятом месте, а москвичи идут на 13-й строчке.

– Как оцениваете этот сезон для себя?

– Я мало играл, проводил матчи за молодежку, но все-таки что-то можно занести себе в актив, – сказал Трушков. – В прошлом году я вообще не сыграл нисколько, даже на замену не выходил. А в этом сезоне получается, что пару раз выходил на замену и сегодня провел полноценный матч. Заждался уже этого момента.

– На следующий сезон будет задача закрепиться в "Спартаке"?

– Сейчас нужно наслаждаться моментом, понять, что такое КХЛ. В общем, нужно работать здесь и сейчас.

– "Спартак" хуже всех московских команд выступает в КХЛ, но собирает больше всех зрителей на трибунах. У вас есть этому объяснение?

– У нас прекрасные болельщики, самые лучшие, спасибо им за это. Они всегда нас поддерживают, видят, что мы выкладываемся, но не всегда получается. Сегодня я чувствовал их поддержку, когда вышел на лед. Была очень красивая атмосфера. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)