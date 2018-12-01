Александр Трушков: "В первом периоде команда поверила в свои силы"

Вратарь "Спартака" Александр Трушков после поражения от ЦСКА (3:4), в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что в первом периоде его команда поверила в свои силы.

- С чем связано такое большое количество удалений у "Спартака"?

- Как бы получше сказать (улыбается). Удалили, значит, было удаление. А то скажу, и меня оштрафуют.

- По сравнению с первым дерби, сегодня "Спартак" решил сыграть более открыто, в атаку?

- В прошлых матчах тоже были моменты, и тогда ЦСКА подтащил Сорокин. Сегодня у нас в первом периоде начало залетать. Это большой плюс. Команда поверила в свои силы.

- А Юханссон сегодня не так хорошо подтаскивал армейцев?

- Да нет, тоже хорошо играл. (Елена Григорьевская)

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