Александр Трушков: "В матчах с ЦСКА "Спартак" мог лучше сыграть в обороне"

21-летний голкипер "Спартака" Александр Трушков после поражения от ЦСКА (0:1, 0-4) в 1/8 финала плей-офф КХЛ подчеркнул, что доволен этим сезоном.

– За счет чего "Спартак" мог зацепиться в этой серии?

– Конечно, ЦСКА – очень хорошая команда, имеет много мастеров в составе. Но мы могли бы лучше сыграть лучше в обороне в некоторых матчах. Отмечу, что соперник играл в обороне самоотверженно, почти все броски ловил на себя. Сорокин где-то подтаскивал. К сожалению, у нас не получилось.

– Если подытожите свой сезон, назовете его положительным?

– Да. Если считать предсезонные матчи, всего было двадцать матчей, а в этом мне много доверяли в ВХЛ и мы показали там результат – заняли третье место. В КХЛ мне тоже доверяли матчи. Пусть не так много, но я играл. Спасибо за это. Даже в плей-офф сыграл. Получилось в итоге больше сорока матчей. Я очень доволен этим. Надеюсь, это опыт поможет мне в следующем сезоне.

– Вы остаетесь в команде?

– У меня заканчивается контракт, но я хотел бы остаться в команде и быть в основе. Я ведь спартаковец и еще никуда не переходил. Посмотрим, какая будет ситуация. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)