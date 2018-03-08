Александр Трушков: "Ничего нового в плей-офф не увидел. Разве что уровень повыше"

21-летний голкипер "Спартака" Александр Трушков после поражения от ЦСКА (0:1, 0-4) в 1/8 финала плей-офф КХЛ посетовал, что пропустил обидную шайбу после рикошета.

– Вы провели первый полный матч в плей-офф. Какие впечатления?

– Обычные. Все понимали, что счет в серии 0-3. Ребята вышли, бились, мне помогали. Спасибо им за это. К сожалению, не смогли подобрать ключи к воротам Сорокина.

– Одна пропущенная шайба в таком матче хороший результат для вратаря?

– Пусть бы мы выиграли 7:6, главное, выиграли бы. А так сезон уже закончен, обидно. Еще более досадно, что был рикошет, когда Робинсон бросил на дальнюю. Шайба попала в конек и залетела. Такие голы всегда обидные. В целом я сыграл неплохо, доволен.

– Какие вам говорили слова вчера, когда вы выходили на замену Беспалову? Сильно волновались?

– Нет. Что уже волноваться? В этом году я получил много практики в ВХЛ, много играл. Там практически всегда по сорок бросков за игру совершают, так что мне все привычно. Ничего нового не было. Конечно, тут уровень повыше, но команда хорошо помогала мне. Трудностей не возникло.

– Вчера вы вышли и не пропустили. Приятно?

– Конечно. Но мы проиграли в серии 0-4. А мы хотели другого результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)