Александр Трушков: "Если бы удержали второй период, победа была бы наша"

Вратарь "Спартака" Александр Трушков после поражения от ЦСКА (3:4), в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что не волновался перед дерби.

- Удивились, когда узнали, что будете играть против ЦСКА?

- Да нет. Мне давно обещали дать шанс. Случилось это сегодня. К сожалению, я не показал свою лучшую игру, но это опыт для меня.

- Сильно волновались перед дерби?

- Нет, не волновался. Уже играл в том году с ЦСКА. Команда сильная, идет без поражений 14 матчей, но я же не буду отказываться от своего шанса, если он предоставляется. Чтобы развиваться – надо играть с лучшими.

- Из пропущенных шайб самая обидная третья?

- На самом деле, первая шайба обидная, когда обзор закрыл свой игрок, и я не видел броска. В моменте со второй шайбой, вроде ее видел, но в момент броска мимо меня проехали игроки, и я даже не понял, что шайба попала в ворота.

- Три шайбы ЦСКА забросил в большинстве. Знали же, что нельзя им давать такие шансы. Почему так получилось?

- Могу сказать, что во втором периоде я должен был подтаскивать команду. Удержи его, и победа была бы наша. (Елена Григорьевская)

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