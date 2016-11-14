Александр Титов перешел в "Кузню"

Защитник Александр Титов стал игроком новокузнецкого "Металлурга", информирует пресс-служба КХЛ. Двустороннее соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до конца сезона. В апреле 2015 года Титов расторг контракт со "Звездой", выступающей в ВХЛ.