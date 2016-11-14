15:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Титов перешел в "Кузню"

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Защитник Александр Титов стал игроком новокузнецкого "Металлурга", информирует пресс-служба КХЛ. Двустороннее соглашение с 25-летним россиянином рассчитано до конца сезона. В апреле 2015 года Титов расторг контракт со "Звездой", выступающей в ВХЛ.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/14/327934.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pirat1974

зачем он нам нужен, у нас таких высококлассных игроков хватает

16:33

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