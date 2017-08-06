Александр Свитов: "От меня все ждут агрессии, но я никогда не любил драться"

Нападающий "Ак Барса" Александр Свитов в интервью "СЭ" отметил, что с возрастом стал спокойней. По словам игрока, который заслужил славу силового форварда, он никогда не навязывался в драку.

– Когда вам последний раз доставалось на льду, так, чтобы слезы из глаз?

– Вот буквально на днях: здесь, на турнире в Нижнем Новгороде от Максима Гончарова.

– Я еще удивился, ведь вы с Максимом – хорошие товарищи.

– Да я на него не злюсь. Он подумал, что иду проводить силовой прием, перестраховался, и мне попало.

– И вы потом забили.

– Видимо, встряхнуло меня хорошо.

– Раньше бы кинулись в драку.

– Спокойней стал. Вот я так и знал, что вы сейчас к этому все свернете. Но я что разве часто дерусь?

– Раз в сезон.

– И то не каждый. Но все равно от меня ждут потасовки, агрессии. Но я никогда в жизни не любил драться. Никогда не было такого, чтобы я выходил и готовился к боям, ждал их. Просто так получается. В Америке все кидались на огромного русского, и тут же сложилась репутация. Но драться я так и не полюбил. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Александра Свитова