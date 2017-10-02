Александр Свитов: "Оценивать мою игру должен тренер, а не я"

Капитан "Ак Барса" Александр Свитов в интервью клубной пресс-службе после победы над "Сибирью" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его игру должен оценивать главный тренер команды. По словам форварда, ему же необходимо просто готовиться к матчам.

– Второй матч подряд "барсы" получают 5+20. Как можете это оценить? – вопрос Свитову.

– А вы только удаления считаете? Это игровой момент, просто так получилось. Хотел в корпус сыграть, а получилось в колено. Или куда там? Удаление было.

– Как свою игру оцениваете?

– Оценивать не мне надо, а тренеру. Надо просто готовиться и все.

– Согласны, что момент с просмотром гола Ткачева изменил игру, потому что "Сибирь" немного "подсела"?

– Да, после видеоповтора сравняли счет, и немного добавили. Это придало нам эмоций и сил. После этого вошли в игру быстрее, и соперник стал больше ошибаться.