Александр Судницин: "Локомотив" весь сезон следил за СКА"

Голкипер "Локомотива" Александр Судницин после победы над СКА (2:1) во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ отметил, что его одноклубник вратарь Алексей Мурыгин не виноват в пропущенных шайбах в первой встрече (0:4). Железнодорожники сравняли счет в серии, 1-1.

– Ожидали выхода в старте?

– У нас работа такая: когда сказали, тогда выходить и играть.

– Мурыгин вчера все-таки неудачно сыграл.

– Да я бы не сказал, что неудачно. Просто удачное завершение было у СКА. Здорово голы разыграли. Мурыгин там абсолютно ни при чем.

– В матче было много удалений. Это пошло на пользу "Локомотиву"?

– Я не могу сказать, что это пошло кому-то на пользу.

– Но темп из-за этого был рваным.

– Ну, если мы выиграли – наверное, нам на пользу пошло.

– До седьмого матча затянете серию? Или закончите за пять?

– Поживем – увидим.

– Лично вам тренерский штаб какие-то конкретные указания по игрокам соперника давал? Откуда ждать бросков и от кого.

– Мы весь сезон смотрим, как играет СКА. Знаем, кто там играет. И, конечно, где-то что-то пытаемся учесть. Но в СКА очень много мастеров играет. От них можно ждать чего угодно. И к чему-то конкретному быть готовым тут не получается. Потому что реально – очень хорошие мастера.

– Квартальнов вчера три раза повторил, что ему нечего сказать. Видимо, все сказал в раздевалке?

– Это наша внутренняя кухня. Что об этом говорить?

– Планшетки летали по раздевалке?

– Нет. (Игорь ЕРОНКО)