Александр Скрынник перешел в "Ладу"

Соглашение с "Ладой" сроком на один год подписал вратарь Александр Скрынник, информирует официальный сайт тольяттинского клуба. В сезоне-2017/18 голкипер выступал за "Куньлунь" в КХЛ, где одержал две победы в девяти матчах, заработав коэффициент надежности 2,71, и отразив при этом 92,1 процентва бросков по своим воротам.

Кроме того, Скрынник провел 23 матча за "Куньлунь Хэйлунцзян" в ВХЛ. В 23 матчах он одержал 8 побед, заработал коэффициент надежности 2,73 и отразил 92,1 процента бросков.



Двусторонний контракт с тольяттинским клубом сроком на один год также заключил нападающий Андрей Гришаков. Прошедший сезон форвард провел в Западной хоккейной лиге, выступая за клубы "Калгари Хитмен" и "Виктория Роялс", где набрал 26 (11+15) очков в 37 матчах и 13 (8+5) очков в 32 матчах соответственно.