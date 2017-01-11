Александр Шинин: "Для "Трактора" принципиально удержать четвертое место, чтобы начать плей-офф дома"

Защитник "Трактора" Александр Шинин заявил, что для челябинского клуба важно сохранить четвертое место в Восточной конференции, чтобы начать плей-офф на домашней арене. В 48 матчах текущего сезона "Трактор" набрал 79 очков и занимает четвертую строчку, на пятом месте расположился "Салават Юлаев" и отстает от челябинцев на один балл.

– Позади почти пятьдесят матчей в регулярном чемпионате, и за этот отрезок команде можно поставить четверку с плюсом, – цитирует "Р-Спорт" Шинина. – Конечно, для нас принципиально удержать четвертое место, принципиально во всех отношениях, и чтобы начать плей-офф дома, и с точки зрения психологии, чтобы уверенно войти в плей-офф.

Семьдесят лет – это знаковая дата, большой праздник для "Трактора". Жаль, что игра с "Торпедо" получилась не самой удачной для нас. Учитывая, что второй период мы провалили полностью, можно сказать, что набранное очко для нас на вес золота. В третьем периоде показали свою игру, потому что других вариантов у нас не оставалось, перед своими болельщиками мы не можем играть так, как во втором периоде, поэтому собрались и сравняли счет.