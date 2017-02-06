Александр Шарыченков: "Вызова в сборную не ожидал, ведь "Югра" не попала в плей-офф"

Вратарь олимпийской сборной России Александр Шарыченков после тренировки отметил, что хочет получить возможность сыграть против команды Словакии. По словам голкипера, он и не надеялся получить вызов.

– Мне очень приятно быть в этой команде. Даже не ожидал, что получу вызов, потому что положение дел в "Югре" оставляет желать лучшего, – отметил Шарыченков. – Мы ведь давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. Хорошо, что меня заметил тренерский штаб олимпийской сборной. Олег Браташ дает что-то новое для меня, показывает, объясняет. Это приносит много пользы.

– Расцениваете ли это приглашение как шанс засветиться перед тренерами главной команды?

– Конечно. Наставники нам сказали, что если мы хорошо себя проявим, получим шанс пасть в национальную сборную.

– Еще не понятно, кто будет первым номером?

– Пока ничего не говорили. Все объявят по итогам тренировочной работы. Конечно, хочется выйти и сыграть, а не просто туристом прокатиться.

– Что знаете о сборной Словакии, с которой предстоит соперничать?

– Еще не разбирали этого соперника. Думаю, там будет человек восемь из "Слована". Как только в интернете появится состав, сразу посмотрим.

– Многих ребят в олимпийской сборной знаете?

– С половиной точно знаком. А играл так вообще против всех. С вратарем Василием Демченко повезло познакомиться, а вот с Игорем Бобковым мы пересекались в юношеской сборной еще десять лет назад. Да и вообще подобралась интересная команда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)