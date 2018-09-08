Александр Шарыченков: "С каждым матчем чувствую себя увереннее"

Вратарь "Ак Барса" Александр Шарыченков после победы над "Барысом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2) признался, что с каждой игрой чувствует себя увереннее.

– Что подумали после гола Кевина Дэллмана из средней зоны?

– Как только увидел эту шайбу в воротах, сразу вспомнил момент пятилетней давности. Очень популярное видео, очень похожий гол. Лучше такие шайбы не пропускать, чтобы никого не нервировать.

– Вы не видели момента броска?

– Видел все, но траектория полета шайбы была очень интересная. Она неровно полетела.

– Но в концовке вам удалось выручить.

– Главное, что не расклеились после той шайбы. Удалось выручить команду и совместными усилиями ребята вернулись в игру и победили. Парни сильно мне помогли.

– Как удалось спасти после броска Патриса Кормье в концовке?

– Ребята освободили ему коридор, разобрали игроков, и мне было проще.

– Вы не так часто играете по три матча подряд. Ощущаете себя увереннее?

– С каждым матчем чувствую себя увереннее. Играть приятнее, где-то читаешь игру. Чем больше играешь, тем лучше.

Все о регулярном чемпионате КХЛ – здесь