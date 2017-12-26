Александр Шарыченков: "Генменеджер "Югры" сказал мне, что отдает в "Ак Барс". Естественно, я обрадовался"

Новичок "Ак Барса" голкипер Александр Шарыченков в интервью сайту казанцев рассказал, как узнал о предложении клуба. По словам хоккеиста, он хотел перебраться в команду сильнее "Югры" и отметил, что готов к конкуренции.

– Вот уже неделю вы в "Ак Барсе". Как вообще произошел переход в наш клуб?

– В первую очередь я хочу сказать, что очень неожиданно для меня оказаться в таком большом клубе. Узнал я об этом непосредственно перед отъездом сюда. После возвращения из Олимпийской сборной в Ханты-Мансийск, я начал понимать, что что-то происходит (улыбается). Генеральный менеджер сказал мне, что отдает в "Ак Барс". Естественно, я обрадовался. Собрал вещи и полетел.

– То есть обсуждений, какой контракт, какие условия даже не было?

– Все на тех же условиях, тот же контракт. Мне нужно было просто переехать в команду сильнее, и я очень рад этому факту. Обсуждалось ли, сколько матчей я обязательно сыграю? Я не знаю, у кого в контрактах есть такое. Конкуренция и еще раз конкуренция. Будут давать играть, значит, будем играть.

– Вчера вы видели свою команду в деле. Как оцените игру?

– У нас сильная команда, просто вчера не повезло. Соперник забил на одну шайбу больше, если не считать гол в пустые ворота. Будем работать, будем стараться, чтобы результат был лучше.

– Значит мысль о том, что вы попали в команду, которая борется за самые высокие места, верна?

– Конечно. Два года я провел в команде, которая особо не претендовала на попадание плей-офф. Со времен "Динамо" я уже даже забыл, что это такое (смеется).