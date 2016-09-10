Александр Шарыченков: "Еременко – великий вратарь и отличный человек"

Вратарь "Югры" Александр Шарыченков отметил, что во время выступлений за московское "Динамо" он очень тепло общался с основным голкипером Александром Еременко. За бело-голубых он выступал с 2012 по 2016 год, а этим летом был обменян в ханты-мансийский клуб.

– Иногда мне в "Динамо" представлялся шанс, и я практически всегда им пользовался, – цитирует официальный сайт КХЛ Шарыченкова. – Хотя вот в прошлом году не получилось. Видимо, руководство не устроила моя игра.

– Что вам дала работа с Еременко?

– Я бы хотел подчеркнуть, что Александр прежде всего отличный человек. Он классный друг, товарищ! К нему в любой момент можно обратиться с любой просьбой, он всегда поможет. И профессионал он такой же, как и человек. Великий вратарь! Заслуженный.

– В технике от него чему-то научились?

– Я немного повыше, но в целом техника у нас с ним похожа. Наш тогдашний тренер вратарей привил мне это видение игры.

– А вратарский кумир у вас есть? Многие называют, например, Гашека, Бродо...

– Честно говоря, нет. Просто смотрю на игру других вратарей, пытаюсь для себя найти что-то новое. Поучиться у каждого. Все разные, у всех своя техника, и это интересно.