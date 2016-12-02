Александр Шарыченков: "Динамо" оказалось на голову сильнее "Югры"

Вратарь "Югры" Александр Шарыченков после поражения от "Динамо" (0:6) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник в этой встрече был гораздо сильнее. По словам экс-голкипера "Динамо", ему приятно было играть в такой обстановке, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Вы играли против своей бывшей команды. Наверняка испытывали особые чувства?

– Мне хочется выиграть каждый матч, и неважно, кто противостоит нам на площадке. Сегодня не получилось победить – соперник оказался на голову сильнее. Никакой ностальгии я не испытывал, выходя сегодня на лед. Но "Динамо" всегда громко поддерживают болельщики, поэтому приятно играть в такой обстановке.

– Они, кстати, неплохо вас встретили.

– Очень приятно, что помнят обо мне.

– Что не получилось в игре?

– Мы пропускали в меньшинстве. Наверное, просто не разобрались, как играть. Соперник разыгрывал комбинации, как по нотам. Если в первом периоде было равенство, то во втором и третьем за счет удалений они нас и обыграли.

– Вы не просили замен. Сами хотели доиграть до конца матча?

– Я человек подневольный, у нас тренер все решает. Я люблю играть и всегда готов это делать. Мне без разницы, какой счет, всегда стараюсь не раскисать.