Александр Шарыченков: "Будет неприятно, если "Югру" все-таки исключат из КХЛ"

Голкипер "Ак Барса" Александр Шарыченков в интервью "Бизнес Online" заявил, что расстроится возможному исключению "Югры" из КХЛ. Напомним, что лига планирует расстаться с тремя клубами по итогам этого сезона. 26-летний вратарь выступал за клуб с 2016 по 2017 год.

– Что вас больше всего угнетало в Ханты-Мансийске?

– Первое время было как-то не по себе: много свободного времени, а народу вокруг очень мало. Город очень своеобразный, но приятный. Очень добрые люди там живут, в команде работали профессиональные люди. Будет неприятно, если клуб все-таки исключат из КХЛ, потому что там есть люди, которые болеют хоккеем, там элементарно заняться особо нечем.

– При этом на матчах "Югры" постоянно полупустые трибуны...

– Когда команда играет не совсем хорошо, зрители теряют интерес. Но это же все решается: если команда выиграет несколько матчей, то и трибуны будут полными.

– Казалось, был всплеск, когда пришел Разин...

– Андрей Владимирович наладил очень серьезную дисциплину, у него особо не забалуешь. Я считаю, что это правильно: да, где-то он жесткий, резкий, но по большей части справедливый. На самом деле, он хороший тренер, с ним было приятно работать.