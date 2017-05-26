Александр Шамко: "В минском "Динамо" должны постепенно уменьшать количество легионеров"

Министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко заявил, что в минском "Динамо" должны идти к уменьшению количества легионеров. Ранее отмечалось, что такая мера позволит сэкономить клубу порядка 3 миллионов долларов в следующем сезоне.

– В минском клубе должны идти постепенно по направлению уменьшения числа легионеров, – цитирует БЕЛТА Шамко. – Также в "Динамо" должны готовить отечественных специалистов, уже есть целая группа белорусских тренеров, у которых достаточно опыта, с успехом работавших и за рубежом.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата минувшего сезона "Динамо" заняло пятое место в таблице Западной конференции и проиграло "Локомотиву" со счетом 1-4 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.