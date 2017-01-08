16:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Семин: "Выбрал "Магнитку", потому что хотелось попасть в играющую команду"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Александр Семин отметил, что вернулся из НХЛ в "Магнитку", потому что был хорошо знаком с Ильей Воробьевым и Виктором Козловым. Кроме того, форвард хотел попасть в играющую команду. В этом сезоне он провел 46 матчей, в которых набрал 23 (13+10) очка.

- Мне очень хотелось попасть в играющую команду, - приводит "Бизнес Online" слова Семина. - Тем более был хорошо знаком с Ильей Воробьевым и Виктором Козловым, вместе играли, поэтому сразу же согласился на такое предложение.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/181185

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