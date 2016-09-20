Александр Семин: "Самое главное, что забили – остальное уже не важно"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Александр Семин после победы над "Слованом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью официальному сайту клуба отметил, что команда продолжает работать над своей игрой. По словам форварда, некоторые элементы еще не до конца налажены.

– Игра получилась непростой, две шайбы в конце первого периода сильно обескуражили?

– Обескуражили кого, нас? Мы выходим выигрывать, играем на победу. Здесь ничего такого нет. Мы забили нужные голы, нам было некуда отступать.

– Согласны с тем, что "Металлургу" уже второй матч к ряду не хватает реализации?

– Мы работаем над этим. Может быть, в каких-то моментах еще вкатываемся. Ничего, я думаю, что все будет нормально.

– Что сказал тренер, как переломить ход матча?

– Придерживаться своей тактики. Если продолжим так же играть, то все будет нормально в итоге. Так и получилось.

– Можно ли сказать, что в этих двух голах в концовке матча сказалась совокупность мастерства?

– Даже не знаю. Самое главное, что забили – остальное здесь уже не важно.

– Ну и ваш гол прокомментируйте.

– Все работали на пятаке, все боролись, так что все молодцы.