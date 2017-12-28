Александр Селиванов назначен заместителем гендиректора "Адмирала" по спортивной работе

Александр Селиванов назначен на должность заместителя генерального директора "Адмирала" по спортивной работе.

Специалист с 2013 по 2015 год входил в тренерский штаб дальневосточников. Он работал в качестве тренера нападающих, старшего тренер и в двух матчах исполнял обязанности главного тренера "моряков".

- Я, как президент клуба, предложил Александру Юрьевичу должнось в клубе, и он согласился. Александр не чужой для Владивостока и "Адмирала" специалист, – приводит пресс-служба дальневосточников слова президента "Адмирала" Заирбека Юсупова. – Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба. Хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри.

Разин назначен главным тренером "Адмирала" ​