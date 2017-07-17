Александр Салак: "Новосибирск - это русский Монреаль"

Вратарь "Сибири" Александр Салак, выступающий за клуб с 2014 года, подчеркнул, что у него до сих пор возникают трудности с языком. По словам 30-летнего чеха, он с каждым годом все больше понимает жителей России.

- Сложности с языком? Бывают. Например, когда я шучу, проходит достаточно много времени, чтобы все поняли шутку, - приводит пресс-служба "Сибири" слова Салака. - Но я стараюсь совершенствовать язык. Вообще я должен уже лучше говорить по-русски, но вратари не так умны, как полевые игроки.

Если ли то, что я не понимаю в русских? С каждым годом я понимаю все лучше и самих людей здесь, и то, как они живут. В целом мне нравится Новосибирск. Это русский Монреаль. Болельщики всегда поддерживают нас. Даже когда мы проводим плохие игры, они не гудят. Если честно, я считаю это одним из лучших мест для хоккея.