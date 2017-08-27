Александр Рыбаков: "Трактор" хорошо начал, а потом мы чуть-чуть переволновались"

Форвард "Трактора" Александр Рыбаков после поражения от "Автомобилиста" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам нападающего, челябинцы хорошо начали встречу, а потом стали допускать ошибки.

– Вроде хорошо начали матч, но потом, наверное, чуть-чуть переволновались. Пошли какие-то нелепые удаления, хотя потом и у нас было большинство, – приводит пресс-служба челябинцев слова Рыбакова. – Надо было забивать.

В принципе, игра получалась, моменты появлялись. Шансов было достаточно, чтобы не просто вничью сыграть, а выиграть. Будем стараться выправлять ситуацию, и я думаю, что будет все хорошо.