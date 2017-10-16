Александр Рыбаков: "На исход матча "Трактор" - ЦСКА повлияла борьба, единоборства и скорость"

Нападающий "Трактора" Александр Рыбаков после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3) подчеркнул, что его команда неудачно сыграла в атаке. Отметим, что эта встреча стала для форварда 500-й в чемпионатах России.

- Сегодня, я думаю, в атаке не очень удачно сыграли, - цитирует клубная пресс-служба Рыбакова. - Проиграли матч, но надо позитивнее смотреть на результат. Шансы на победу есть всегда. Будем работать, будем преодолевать это все через труд. Будем выбираться. Сегодня на исход матча повлияли борьба, единоборства, скорость, выполнение игрового задания, жертвование собой, игра в большинстве и меньшинстве.

500-й матч в чемпионатах России? Он для меня ничего особо не значит. Буду еще дальше играть. Хочется сыграть еще столько же. Силы на это есть.