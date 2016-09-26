Александр Рыбаков: "Московское "Динамо" отбросило осторожность и заиграло в агрессивный хоккей"

Нападающий московского "Динамо" Александр Рыбаков подчеркнул, что победа в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (4:3 ОТ) стала следствием разбора ошибок, допущенных в предыдущих играх. По его словам, начало этой встречи динамовцы провели чересчур осторожно.

- Матч с "Локомотивом" была похожа на качели: в счете вели то динамовцы, то ваш соперник. Почему?

- Мы помнили о двух поражениях в последних домашних играх, поэтому с опаской подошли к сегодняшней встрече. Конечно, очень сильно хотели победить. Поначалу излишняя осторожность мешала, но потом удалось ее отбросить и заиграть в более агрессивный хоккей. Стали создавать больше голевых моментов, а в третьем периоде еще и неплохо их реализовали.

- "Динамо" не просто проиграло два предыдущих матча, а уступило всухую. В чем были проблемы в завершающей стадии атак?

- У нас было много моментов и в матче с Нижним Новгородом, и в поединке с минским "Динамо", но нужно было более хладнокровно подходить к их реализации. Перед сегодняшней встречей мы разобрали все прошлые ошибки, более тщательно поработали на тренировках и результат пришел.

- Рады, что именно вам удалось прервать безголевую серию "Динамо"?

- Конечно, рад, но не так важно, кому именно удалось это сделать. Потому что мы - одна команда.

- Расскажите, как развивались события в эпизоде, когда вам удалось отличиться.

- Мы стараемся придерживаться определенной тактики при выходе из своей зоны, и это позволило нам с Сопиным убежать вдвоем против одного защитника. Передача была очень удобной, и мне оставалось только переправить шайбу в сетку.

- После двух периодов "Локомотив" вел со счетом 3:1. Благодаря чему удалось психологически не сломаться и вытащить эту игру?

- Все понимали, что отступать уже некуда, никто не хотел снова проигрывать перед своими зрителями. Мы пошли вперед и решили, что должны переломить неудачный для нас ход игры. И, слава богу, все у нас получилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)