Александр Поляков: "Мы изменили схему подготовки судей. Она будет одна для всех"

Начальник судейского учебно-методического центра ФХР Александр Поляков рассказал о специфике работы нового Центра подготовки судей, который сегодня открылся в Москве.

– Начиная с сегодняшнего дня и до конца апреля мы планируем провести 72 часа занятий, после чего мы сделаем теоретические и практические тесты. Те, кто успешно их пройдет, получат сертификаты. Это будут серьезные тесты, и на сегодня выработалась техника проведения этих нормативов.

– Вы говорили, что собираетесь открывать филиалы в других городах России. Можете назвать примерные даты?

– Этот вопрос находится в стадии переговоров, и мы сообщим дополнительно информацию, где и какого числа это будет происходить. Там будет аналогичная программам обучения, она стандартная для всех регионов России. По ее итогам люди будут получать сертификат, а дальше все зависит от профессиональных качеств на льду.

– В чем разница между обучением в этом центре и тем, что было в прошлые годы?

– В прошлом году мы использовали две ступени: для начинающих и судей, которые уже работают на городских соревнованиях. На сегодня мы изменили эту схему, и у нас будет одна программа для всех. Потому что ребята приходят разные - и те, кто только начинает свой путь, и те, кто уже судит.

– Недавно ИИХФ вывесила списки членов комитетов, куда вошли и вы. В чем будет заключаться ваша задача?

– Конкретные задачи руководство комитета нам поставит в декабре на общем совещании всех комитетов. У нас одна задача – развитие судейства и улучшение его качества, как в странах участницах ИИХФ, так и на чемпионатах мира. Это глобальная цель. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)