Александр Полунин: "Сочту сезон успешным, если "Сочи" выиграет Кубок Гагарина"

Нападающий "Сочи" Александр Полунин​ заявил, что хочет победить в Кубке Гагарина. Также он отметил, что личные достижения для него на втором месте.

– Чего ждете от предстоящего сезона? Какой личный результат и результат команды "Сочи" можно будет считать успешным?

– Все сочтут сезон успешным, если "Сочи" выиграет Кубок Гагарина. Мои личные успехи? Сначала нужно за команду биться, а все остальное придет – и результативность в том числе. Главное, выкладываться на 100 процентов.