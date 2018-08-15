Александр Полунин: "Сочту сезон успешным, если "Сочи" выиграет Кубок Гагарина"

Нападающий "Сочи" Александр Полунин заявил, что хочет победить в Кубке Гагарина. Также он отметил, что личные достижения для него на втором месте.
– Чего ждете от предстоящего сезона? Какой личный результат и результат команды "Сочи" можно будет считать успешным?
– Все сочтут сезон успешным, если "Сочи" выиграет Кубок Гагарина. Мои личные успехи? Сначала нужно за команду биться, а все остальное придет – и результативность в том числе. Главное, выкладываться на 100 процентов.
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