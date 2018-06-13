Александр Полунин - игрок "Сочи"

"Сочи" и "Локомотив" совершили сделку, в результате которой состав "леопардов" пополнил 20-летний форвард Александр Полунин, информирует пресс-служба клуба Железнодорожники получили за него права на канадского нападающего Джордана Уила.

Полунин является воспитанником московской школы "Пингвины", но до текущего момента свою карьеру игрок атакующей линии проводил в системе "Локомотива".

Полунин выступал за команды "Локо" (МХЛ), "Локо-Юниор" (МХЛ-Б), "Рязань" (ВХЛ) и "Локомотив" (КХЛ). В составе молодежной команды он дважды завоевывал Кубок Харламова – в 2016-м и 2018-м годах.

Кроме того, форвард успел сыграть на двух молодежных чемпионатах мира. В сезоне-2015/16 он вместе с партнерами по сборной России U20 стал серебряным призером МЧМ, а годом позже завоевал бронзовые награды.

Всего в КХЛ 20-летний нападающий отыграл 110 матчей в "регулярках" и набрал 41 (20+21) очко. В плей-офф Полунин в общей сложности принял участие в 20 играх, в которых забросил 10 шайб.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля 2019 года. В составе "Сочи" Полунин будет играть под номером 99.