Александр Пережогин: "950 матчей в карьере - не 1000"

Нападающий "Авангарда" Александр Пережогин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (2:1) отметил, что отметка в 950 игр в профессиональной карьере не так важна для него. Форвард добавил, что омский клуб в хорошей форме.

– 950 – это не тысяча, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Пережогина. – Но приятно, что осталось не очень много до этого юбилея. Буду его ждать. Жаль, что детские матчи не учитываются – тогда тысячи полторы было бы точно в карьере (смеется)! Мы с нашей командой 1983 года рождения под руководством Сергея Рафаэльевича Герсонского сыграли очень много матчей.

– Какая часть карьеры для вас наиболее памятна?

– Никогда не задумывался об этом. Каждый матч важен – они же все учитываются. Но все, мне кажется, помнят свой первый матч: тренер Владимир Васильевич Голубович поставил меня на игру в Омске, мне было лет 16, я даже один раз по воротам бросил. Мне казалось, все вокруг такие сильные, взрослые. Ну и, конечно, знаковыми становятся игры, в которых завоевываешь кубки, медали. Они тоже запоминаются.

– А первый гол?

– Помню первый гол в НХЛ. В первом же матче за "Монреаль" я вышел и забил "Нью-Йорк Рейнджерс". Алексей Ковалев мне отдал передачу, и я вышел "один в ноль" и забросил в ближнюю "девятку".

– Обычно спрашивают о том, сколько хоккеист ещё планирует играть. Как считаете, на полторы тысячи матчей вас хватит?

– Это уже не в моей компетенции. Зависит от того, как здоровье позволит, судьба, карьера будут складываться. Мне нравится забивать, поэтому я очень радуюсь, когда это получается.

– Уже шесть подряд побед у "Авангарда". За счет чего? В каком состоянии команда сейчас?

– Думаю, об этом не надо думать. Надо выходить и отдаваться игре, работать и совершенствоваться как в индивидуальном мастерстве, так и в командном – к плей-офф.