Александр Павлович: "В прошлом году "Динамо" тоже ужасно начало чемпионат"

Форвард минского "Динамо" Александр Павлович - о победе над "Спартаком" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Всех поздравляю с победой! Мы очень счастливы, долго к этому шли. Не собираемся долго радоваться этому успеху, ведь следующая игра послезавтра, - цитирует игрока "Прессбол". - Матч получился непростым. Первый период хорошо провели, а вот во втором отошли от своей игры, поэтому возникли трудности. Благо получилось найти путь к воротам соперника в заключительной двадцатиминутке. В прошлом году мы также ужасно начали чемпионат. Тяжело было и тогда, и сейчас. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в такой сложный момент.

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