Александр Павлович - о матче с "Салаватом Юлаевым": "К нам едет раненый зверь, который опасен вдвойне"

Нападающий минского "Динамо" Александр Павлович в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" назвал соперника раненым зверем после серии неудачных домашних игр. Он также добавил, что его команду ждет непростая домашняя серия.

– Предстоящая домашняя серия многое определит для вашей команды?

– Очень. Сейчас нам предстоят матчи с непростыми соперниками. Мы знаем, какой состав и тренер у "Салавата Юлаева", – приводят "Известия" слова Павловича. – То, что команда неудачно проводила часть домашних матчей, означает, что к нам едет раненый зверь, который, как известно, опасен вдвойне.

Как стартовали в этом сезоне "Нефтехимик" и "Сочи", мы все прекрасно видели. А "Торпедо" уже не первый год является крайне неуступчивым и организованным коллективом. В общем, нам будет сложно, но отступать некуда. Так что поборемся.

Матч "Динамо" – "Салават Юлаев" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.