Александр Пашков: "Разговоры о том, что хоккей на маленьких площадках зрелищнее, ничем не подтверждаются"

Бывший вратарь, чемпион мира-1978 Александр Пашков высказался на тему перехода некоторых клубов КХЛ на 28-метровые площадки.

- Клубы КХЛ стали переходить на маленькие площадки, в частности это сделали "Ак Барс" и "Витязь". Как вы к этому относитесь?

- Размер площадки не играет роли. Существует иллюзии, что хоккей на маленьких площадках интереснее зрителям, но я не видел каких-то серьезных исследований на эту тему. Разговоры о том, что хоккей на маленьких площадках зрелищнее, ничем не подтверждаются. Серьезных аргументов "за" я не знаю.

Мастера демонстрируют игру высокого уровня на любых площадках. Лучше приложить усилия к тому, чтобы готовить игроков высокого класса. Именно они привлекали бы зрителей. Кстати, у отечественного хоккея положительный баланс встреч с игроками НХЛ.

- Тогда может стоит не менять старые традиции в размере коробок?

- Этот вопрос отдан на откуп клубам. Но слепое копирование мало что может дать. Если крупные турниры будут проводиться на коробках маленького размера, то наши заокеанские соперники получат преимущество. Это серьезный вопрос и его надо обсуждать. Только на основе исследований нужно делать выводы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)