Александр Пашков: "Победы ЦСКА - заслуга Квартальнова"

Чемпион СССР в составе ЦСКА Александр Пашков выразил мнение, что методы работы главного тренера армейцев Дмитрия Квартальнова схожи с методами Анатолия Тарасова. По его словам, победы красно-синих - заслуга 50-летнего специалиста.

- На протяжении трех сезонов ЦСКА подтверждает свой высокий уровень. Команда демонстрирует самый современный из российских клубов хоккей, - приводит официальный сайт КХЛ слова Пашкова. - Игра армейцев отличается высокой работоспособностью, отличной командной игрой, а также мастерством хоккеистов, которые попадают в сборную России. Эта победа закономерна, но нужно отметить, что успех ЦСКА пришел еще благодаря спаду СКА в концовке чемпионата.

В предыдущие годы, возможно, ЦСКА потратил много сил на регулярный чемпионат, а их потом не хватило на плей-офф. Но сейчас вряд ли повторится такая же ситуация. Дмитрий Квартальнов и команда получили необходимый опыт, ЦСКА подойдет к решающим играм в хорошем состоянии и попробует с третьего раза завоевать Кубок Гагарина.

Победы ЦСКА - заслуга Квартальнова. Да, у него есть помощники, но он показывает себя настоящим лидером в своем штабе. Он начал создавать свою хоккейную доктрину, еще когда тренировал "Сибирь". Новосибирская команда при нем переродилась и показывала примерно такой же хоккей, что сейчас демонстрируют армейцы. За стилем ЦСКА - будущее, но подхватят ли его другие команды… Здесь мы можем лишь наблюдать за процессом.

Квартальнов также проводит очень интенсивную работу с молодежью. Я думаю, что его методы сейчас похожи на работу Анатолия Тарасова в советское время. Квартальнов пытается вывести молодых игроков на их предельный уровень, это делается через кропотливую работу на тренировках. Это было основным принципом Тарасова, и Квартальнов его также использует. Но чтобы сказать об этом наверняка, нужно наблюдать за командой изнутри.