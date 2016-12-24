Александр Панков: "Сказал Выглазову за мной не повторять"

Нападающий "Витязя" Александр Панков после победы над "Спартаком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не считает, что ему повезло в эпизоде с заброшенной шайбой. Также форвард признался, что уже адаптировался в новом коллективе.

– У нас перед матчем была установка начинать играть строго от обороны, так же, как мы начинали с "Сочи". Хорошо, что забиваем в большинстве и эти голы приносят результат, – сказал Панков.

– В вашей заброшенной шайбе есть элемент везения?

– Я не считаю, что было какое-то везение. В любом случае, везет сильнейшим. Хорошо, что этот гол принес нам победу. Но в ней здесь заслуга всей команды.

– На тренировках часто бросаете с нулевого угла?

– Да, мне было неудобно бросать, но и голкиперу было неудобно. Может, где-то повезло, что шайба залетела в ворота.

– Ваш пример оказался заразительным – Никита Выглазов забросил такую же шайбу.

– Мы уже это обсудили, пошутили. Я ему сказал, чтобы он больше за мной не повторял. Но это хорошо, что идет на пользу.

– Два матча и два гола. Это особый настрой?

– Не хочется оглядываться назад, какая бы ни была ситуация в моей карьере. Я смотрю вперед и очень рад, что перешел в эту команду. Уже со всеми познакомился. Со Степановым вместе выступали в "Салавате". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)