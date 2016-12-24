Александр Панков: "Матчи с "Сочи" и "Спартаком" были за шесть очков"

Нападающий "Витязя" Александр Панков после победы над "Спартаком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его команде нельзя расслабляться перед рождественскими праздниками, так как впереди ее ждут сложные игры. Клуб из Подольска на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

– При вас "Витязь" на выезде выигрывает 5:2. Это уже традиция?

– Надеюсь, что станет традицией и будет продолжаться как можно дольше.

– Два матча в провели на супер аренах: в "Сочи" на Олимпийской и на "ВТБ", где недавно проходил чемпионат мира. Каковы впечатления?

– И там, и здесь была прекрасная атмосфера. Хорошо, что люди поддерживают команды, приходит много болельщиков. Приятно играть на таких аренах.

– Насколько важно было одержать побед над прямыми конкурентами?

– Это действительно были принципиальные игры. У нас была установка, что это матчи за шесть очков. Сейчас немного выдохнем, но впереди перед новым годом у нас очень важные игры, поэтому нам не позволительно расслабляться.

– Теперь вам предстоит визит к злому "Торпедо". Чего ждете от матча?

– У нас очень серьезные соперники и матчи будут эмоциональными. Предстоят битвы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)