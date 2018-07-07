Александр Овечкин: "Знарок без работы не останется"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поделился мнением о будущем экс-наставника СКА и сборной России Олега Знарка. По его мнению, специалист без работы не останется.

– Планировали привезти Кубок Стэнли в тот день, когда сборная России проводит четвертьфинал с Хорватией, или так случайно получилось?

– Никто не знал, что наша команда пройдет так далеко. Все, конечно, сейчас рады такому событию, но то, что матч будет сыгран в один день с приездом Кубка Стэнли – это совпадение.

– Полетели бы на матч, если бы не сегодняшние мероприятия?

– Конечно. А так – буду смотреть игру.

– Олег Знарок в этом году покинул сборную Россию. Общались с ним после этого?

– Конечно, со всеми общаюсь, со всеми поддерживаю дружеские отношения. Желаю ему самого наилучшего. Учитывая то, что он сделал для нашего хоккея, для "Динамо" и для СКА, без работы он не останется. (Игорь ЕРОНКО)