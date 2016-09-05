Александр Овечкин: "Мне, Кузнецову и Малкину понравилась идея переодевания в маскотов"

Нападающий сборной России Александр Овечкин подчеркнул, что ему, а также форвардам Евгению Кузнецову и Евгению Малкину понравилась идея переодевания в клубные талисманы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По его словам, такие мероприятия нужно устраивать чаще.

Напомним, в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Ладой" (5:1) форварды национальной команды вышли на лед в костюмах маскотов.

- Кому пришла в голову идея переодеться в маскотов?

- Идея пришла в голову руководству СКА. Нам с Женей Кузнецовым и Женей Малкиным очень понравилось. Развеселили болельщиков. Надо такие мероприятия устраивать не только в СКА, но и в других организациях.