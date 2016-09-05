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Александр Овечкин: "Мне, Кузнецову и Малкину понравилась идея переодевания в маскотов"

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Сегодня. Санкт-Петербург. СКА – "Лада" – 5:1. Александр ОВЕЧКИН развлекает детей.Малкин, Овечкин и Кузнецов превратились в талисманов

Нападающий сборной России Александр Овечкин подчеркнул, что ему, а также форвардам Евгению Кузнецову и Евгению Малкину понравилась идея переодевания в клубные талисманы, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По его словам, такие мероприятия нужно устраивать чаще.

Напомним, в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Ладой" (5:1) форварды национальной команды вышли на лед в костюмах маскотов.

- Кому пришла в голову идея переодеться в маскотов?

- Идея пришла в голову руководству СКА. Нам с Женей Кузнецовым и Женей Малкиным очень понравилось. Развеселили болельщиков. Надо такие мероприятия устраивать не только в СКА, но и в других организациях.

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