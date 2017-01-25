Александр Осипов: "Когда Филатов на льду - это опасно"

Защитник "Авангарда" Александр Осипов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" уверен, что омичам нужно с первых минут показать свой класс. Также хоккеист высказался о лидере тольяттинского клуба форварде Никите Филатове. На данный момент "Авангард" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Лада" – на 14-й строчке.

– Сейчас такие игры – не знаешь, как матч закончится, – цитирует сайт "Авангарда" Осипова. – Мы все в одной обойме, тянем одну лямку и играем по одной схеме, и тут уже зависит от каждого игрока, насколько хорошо выполняем установку. В каждом матче вне зависимости от соперника – мы номер один, от нас этого требуют тренеры, и мы сами все прекрасно понимаем. Надо выходить и с первой смены показать сопернику, кто здесь хозяин и кто должен победить.

Филатов? Мастеровитый игрок, классный парень. Когда он на поле, это дополнительная опасность, нужно с ним контактно играть и не давать ему много работать с шайбой.