Александр Осипов: "Авангард" должен играть без сбоев, как машина"

Защитник "Авангарда" Александр Осипов заявил, что перед плей-офф Кубка Гагарина команде нужно наладить игру в обороне, а также отметил, что проблемы с большинством есть не только у омского клуба. На данный момент "Авангард" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В текущем сезоне 27-летний Осипов набрал 5 (1+4) очков в 23 встречах.

– Сейчас до плей-офф нам надо наладить игру и начать с обороны, с тыла, – цитирует сайт "Авангарда" Осипова. – Играть так, как от нас требуют тренеры, главное, чтобы все было синхронно и правильно, чтобы мы работали, как машина, без сбоев. Постепенно нужно переходить от линии к линии. Плей-офф не прощает ошибок, для меня это новый этап чемпионата, всегда интересно играть. Каждый матч "от ножа", каждая игра не зависит от предыдущих. Выходишь, как на 0:0 в серии, и думаешь только о конкретной встрече.

Работа идет, ребята разговаривают, после игр с другими соперниками все смотрим, разбираем, делаем выводы. Конечно, большинство – немаловажный фактор. Думаю, почти всем командам в лиге хотелось бы улучшить этот компонент, но это хоккей, и соперники тоже разбирают нашу игру в большинстве и меньшинстве. Работа идет, главное – не останавливаться.