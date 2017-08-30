Александр Нестеров: "Приятно начать выездную серию "Лады" с победы"

Нападающий "Лады" Александр Нестеров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (3:1) поблагодарил партнеров по команде за поддержку, информирует клубная пресс-служба. Форвард также добавил, что тольяттинцы одержали победу благодаря выполнению тренерских установок.

- Александр, какие эмоции после первой игры этом сезоне, после первой игры в составе "Лады"?

- Прежде всего, благодарен партнерам по команде, потому что они мне очень помогали в игре, подсказывали. Мне было довольно тяжело, так как я не работал с командой на предсезонке, а готовился самостоятельно. Порой понимал, что еще не хватает сил, но ребята меня страховали и подбадривали. Самое главное, что мы смогли выстоять в меньшинстве, а потом - забить и переломить ход встречи.

- Насколько важно было одержать победу на выезде, особенно после досадного поражения от "Магнитки" дома?

- Начать выездную серию с победы всегда приятно - это задает тон всем следующим матчам. К тому же мы прервали победную серию "Нефтехимика". Перед третьим периодом главный тренер Артис Аболс указал нам на некоторые моменты в собственной игре и игре соперника. Он попросил уделить этому особое внимание и когда мы воплотили это в жизнь в третьей двадцатиминутке, то получили результат, который помог нам одержать победу в матче.



- В первых двух периодах команда много играла в меньшинстве, откуда взяли силы на концовку матча?

- Было довольно сложно, мы отдали все силы, чтобы соперник не смог забросить нам в неравных составах. Важно, что мы не дали сопернику оторваться в счете. В третьем периоде нам удалось перевести игру в зону соперника, стали больше бросать по воротам, идти на пятак - это принесло свои плоды. И удача была на нашей стороне.