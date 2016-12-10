Александр Могильный: "В "Амуре" сложная финансовая ситуация"

Президент "Амура" Александр Могильный причинами неудачного выступления команды в регулярном чемпионате КХЛ назвал финансовую обстановку клуба и проблемы с нападением. Также руководитель отметил, что не стоит ждать от "Амура" усиления в преддверии дедлайна.

– Конечно, нам хотелось бы выше быть, – цитирует "Р-Спорт" Могильного. – Но там большая плотность в таблице, можно одержать две-три победы и сильно подняться. У нас нет проблем с обороной, вратарь хороший, защита хорошая, но забиваем мало, проблемы с нападением у нас. Финансовая обстановка сложная, но это самое простое – сваливать все на финансовую ситуацию. Она же у всех сложная, ребята работают, будем бороться до последнего, рук не опускаем.

Про какое-то еще усиление перед дедлайном сложно говорить. Мы работаем по остаточному принципу. Очереди из игроков, которые стоят с поднятой рукой и говорят: "Возьмите меня в "Амур", просто нет. Так что, прежде всего, надеемся на своих воспитанников.