Президент "Амура" Александр Могильный рад, что защитник Артем Зуб перешел в СКА. Руководитель клуба считает, что каждая команда должна растить игроков для сборной России. 21-летний хоккеист перешел в СКА в обмен на денежную компенсацию.

– Как уже было сказано руководством КХЛ и сборной России, каждый клуб должен работать на сборную, на наш хоккей, – цитирует "Р-Спорт" Могильного. – Появился такой парень – Артем Зуб, которого полтора года назад еще никто не знал. Ему дали шанс в "Амуре", поверили в него, парень вырос, и его пригласили в сборную. Мы только рады за своих воспитанников, за дальневосточников, когда их приглашают в сборную, в топовый клуб. Вообще, ему еще работать и работать, он еще несостоявшийся игрок.