16:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Могильный:
"Рады, когда воспитанников "Амура" зовут в сборную и топ-клубы"

0
0
0

Президент "Амура" Александр Могильный рад, что защитник Артем Зуб перешел в СКА. Руководитель клуба считает, что каждая команда должна растить игроков для сборной России. 21-летний хоккеист перешел в СКА в обмен на денежную компенсацию.

– Как уже было сказано руководством КХЛ и сборной России, каждый клуб должен работать на сборную, на наш хоккей, – цитирует "Р-Спорт" Могильного. – Появился такой парень – Артем Зуб, которого полтора года назад еще никто не знал. Ему дали шанс в "Амуре", поверили в него, парень вырос, и его пригласили в сборную. Мы только рады за своих воспитанников, за дальневосточников, когда их приглашают в сборную, в топовый клуб. Вообще, ему еще работать и работать, он еще несостоявшийся игрок.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161210/1113528784.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ