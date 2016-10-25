Александр Микулович: "Приглашения из НХЛ были, но без гарантий"

Защитник "Куньлуня" Александр Микулович рассказал, что у него летом были приглашения из НХЛ. В июле 20-летний россиянин подписал двухлетний контракт с китайской командой.

- Приглашения были, но это ведь просмотр, - цитирует "Р-Спорт" Микуловича. - Никаких гарантий, а рисковать остаться в сентябре без команды мне не хотелось. Посоветовался с родителями и агентом, и мы вместе решили, что провести сезон в КХЛ для меня будет лучше. Я смогу получить опыт европейского хоккея, где больше упор на комбинационный хоккей и передачи, чем в Северной Америке, где игра гораздо проще и строится в основном на вбросах через борт.

- Вы габаритный защитник, на европейских площадках вам должно быть сложнее.

- На это даже внимания не обращаю, может быть, раньше такое и было, но сейчас уже нет. Свои плюсы есть и там, и здесь.