Александр Микулович: "Летом надеялся, что буду играть больше в "Куньлуне"

Защитник "Куньлуня" Александр Микулович признался, что надеется получать больше игрового времени. Тем не менее он доволен, что получил право выступать в КХЛ.

- Впечатления от первого сезона на взрослом уровне только положительные, - цитирует "Р-Спорт" Микуловича. - Сразу чувствуется разница, скорости выше, опыта у игроков больше, никто не отбрасывается. Нет суетного детского хоккея, все на самом высоком уровне. Я доволен, что имею возможность получить опыт игры на уровне КХЛ.

- Когда возник вариант с "Куньлунем", рассчитывали, что будете играть чаще?

- Да, летом я надеялся, что буду играть больше. Как минимум получу место в третьей паре защиты, но так получилось, что мой переход на взрослый уровень затянулся. Стараюсь на тренировках, готовлюсь к каждой игре и жду своего шанса. Когда он появится, я его не упущу.