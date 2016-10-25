16:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Микулович: "Летом надеялся, что буду играть больше в "Куньлуне"

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Защитник "Куньлуня" Александр Микулович признался, что надеется получать больше игрового времени. Тем не менее он доволен, что получил право выступать в КХЛ.

- Впечатления от первого сезона на взрослом уровне только положительные, - цитирует "Р-Спорт" Микуловича. - Сразу чувствуется разница, скорости выше, опыта у игроков больше, никто не отбрасывается. Нет суетного детского хоккея, все на самом высоком уровне. Я доволен, что имею возможность получить опыт игры на уровне КХЛ. 

- Когда возник вариант с "Куньлунем", рассчитывали, что будете играть чаще?

- Да, летом я надеялся, что буду играть больше. Как минимум получу место в третьей паре защиты, но так получилось, что мой переход на взрослый уровень затянулся. Стараюсь на тренировках, готовлюсь к каждой игре и жду своего шанса. Когда он появится, я его не упущу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161025/1111305706.html

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