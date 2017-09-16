Александр Медведев: "Яковлев восстановится за несколько недель, а Войнов начнет играть уже в сентябре"

Член совета директоров СКА Александр Медведев заявил о том, что каждый соперник выходит на матч против петербуржцев с особым настроем. По словам руководителя, армейцам, которые одержали 11 побед подряд, нельзя расслабляться.

– СКА выиграл уже 11 матчей подряд. Есть шанс превзойти собственное достижение по продолжительности победной серии? – вопрос Медведеву.

– Да, 11 побед – 8 чистых и 3 в овертайме или по буллитам. Конечно, команде хочется установить рекорд, но каждый соперник выходит играть против СКА с особым настроением. Расслабляться нельзя.

Потеря концентрации может привести к поражению. В команде сейчас отличная обстановка, все друг друга поддерживают. Есть травмы, не все восстановились, как Войнов, но СКА живет на одной волне и эта волна – победная.

– Что с Егором Яковлевым? Он действительно сломал ребра?

– У него есть повреждение, но в хоккее не принято раскрывать их детали. Восстановление займет несколько недель, но скоро вы его увидите.

– А когда мы увидим Войнова?

– Надеюсь, в сентябре он уже начнет играть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)