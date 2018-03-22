Александр Медведев: "Я не слышал о том, что потолок зарплат могут отменить"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев после четвертьфинальной серии Кубка Гагарина СКА – "Локомотив" (4-1) поделился мнением о потолке зарплат в Континентальной лиге.

– Илья Ковальчук недавно сказал, что такие сильные СКА и ЦСКА – это плохо для КХЛ.

– Он имел в виду, что если бы все были такими сильными, как СКА и ЦСКА – это было бы лучше. К этому надо стремиться. К этому надо готовить молодых талантливых хоккеистов. Чтобы они играли не только в Москве и Питере, а играли по всей стране.

– Только молодыми стоит этого добиваться?

– А у нас сейчас молодой – до 27 лет. Раньше молодой ученый был до 45 лет. А сейчас хоккеисты до 27 (смеется).

– Но мог бы жесткий потолок зарплат в этом помочь?

– Уравниловка – мы знаем, к чему она приводила. И не только в спорте. Вопрос потолка зарплат должен быть увязан с полом зарплат. Сейчас в КХЛ ведутся большие дискуссии о том, куда после 10-летнего периода развития двигаться дальше. Скоро все узнаете.

– Я слышал, что потолок могут вообще отменить.

– Я об этом не слышал. Хотя и читал об этом (смеется). (Игорь ЕРОНКО)