Александр Медведев: "Я не слышал о том, что потолок зарплат могут отменить"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев после четвертьфинальной серии Кубка Гагарина СКА – "Локомотив" (4-1) поделился мнением о потолке зарплат в Континентальной лиге.
– Илья Ковальчук недавно сказал, что такие сильные СКА и ЦСКА – это плохо для КХЛ.
– Он имел в виду, что если бы все были такими сильными, как СКА и ЦСКА – это было бы лучше. К этому надо стремиться. К этому надо готовить молодых талантливых хоккеистов. Чтобы они играли не только в Москве и Питере, а играли по всей стране.
– Только молодыми стоит этого добиваться?
– А у нас сейчас молодой – до 27 лет. Раньше молодой ученый был до 45 лет. А сейчас хоккеисты до 27 (смеется).
– Но мог бы жесткий потолок зарплат в этом помочь?
– Уравниловка – мы знаем, к чему она приводила. И не только в спорте. Вопрос потолка зарплат должен быть увязан с полом зарплат. Сейчас в КХЛ ведутся большие дискуссии о том, куда после 10-летнего периода развития двигаться дальше. Скоро все узнаете.
– Я слышал, что потолок могут вообще отменить.
– Я об этом не слышал. Хотя и читал об этом (смеется). (Игорь ЕРОНКО)
molfar
Очень слабое видение средне и долгосрочных перспектив развития именно лиги, а не отдельных команд. Для лиги лучше иметь 10 команд тратящих по 8 миллионов, чем две команды тратящих по 40. Такой подход создает возможности для развития в целом, а не каких-то отдельно взятых клубов. И не так уж важно кто наверху, а кто внизу в конкретный период времени. Главное, что в целом лига развивается, а там хоть СКА, хоть Барыс, хоть Йокерит чемпион, это уже вторично.
00:30
Thomas_Boy_
Какой там потолок? КХЛ на дно плюхнулась. И ворочается там, потому как ниже некуда просто.
00:21
ABC
Что то я не заметил, чтобы СКА готовил большое количество молодых талантливых ребят. Вы их готовьте, а мы их будем скупать пачками...Уравниловка почему-то не мешает НХЛ, когда это делается с умом и на одинаковых для всех правилах. А тут в интервью сплошное веселье и замыливание проблемы, по которым можно понять, что в следующие 10 лет нифига не изменится. КХЛ уперлась в свой потолок...
23:48 22 марта